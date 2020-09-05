Четыре топ-менеджера компании PandaDoc арестованы. Их называют заложниками

Источник материала: Ежедневник

Офис компании PandaDoc уже отреагировал на произошедшие события и назвал арест своих сотрудников, взятием их в заложники.

Как указано на сайте PandaDoc, 2-го сентября в минском офисе компании прошли обыски. В это время в офисе оказались заблокированными более 20 сотрудников. Из них семь человек в последующем были задержаны и доставлены в ДФР КГК для допросов. Обыски также прошли и по месту жительства некоторых сотрудников.

В последующие два дня оперативники ДФР КГК опросили более 100 работников компании. При этом, к задержанным ранее сотрудникам не допускали адвокатов, а с ними вообще не велось никаких процессуальных действий.

В пятницу, 4 сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси. Задержанным сотрудникам инкриминируется то, что они, используя свое должностное положение, завладели 107 тысячами рублей из бюджета государства. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Самое смешное, что ст.210 Уголовного кодекса Беларуси можно инкриминировать только должностным лицам, которым вверено это имущество. Говоря простым языком, если бы должностным лицам PandaDoc было вверено распоряжение бюджетом государства, тогда им можно было бы инкриминировать хищение средств из этого бюджета. А так все обвинение выглядит просто нелепо, поэтому неудивительная реакция на него самой компании.

«Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем.

Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.

Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», - заявляют в компании PandaDoc.

В компании уже заявили, что примут ответные меры в связи с незаконными действиями властей. Речь в первую очередь идет о закрытии офиса компании в Беларуси и основании новой альтернативы белорусскому ПВТ, куда уйдут все белорусские айтишники. Кроме того, известная на мировом рынке компания грозит, что предаст факт политического преследования максимальной огласке по всему миру, что серьезно подорвет имидж государства и инвестиционный климат в стране, особенно в IT-сфере.

Основатель PandaDoc Микита Микадо уже выложил в Инстраграмм видео , в котором попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».