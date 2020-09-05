Снова лучший? Главные факты о новом Mercedes S-класса

Источник материала: Tut.by

S-класс — это, по сути, основа Mercedes, воплощение силы бренда и рыночного успеха, ведь в сегменте представительских автомобилей этот седан является самым продаваемым в мире. С появлением нового поколения W223 немцы снова заявляют о создании «лучшего в мире автомобиля».

Историю S-класса в самой компании ведут с модели типа 220 (W187), появившейся около 70 лет назад и доступной с тремя различными кузовами. Но сам термин «S-класс» был официально внедрен в 1972 году вместе с выходом седана серии W116.



Mercedes 220 (W187) 1951 года



Mercedes S-класса W116, выпускавшийся с 1972-го по 1980 год

За последнее десятилетие особой популярностью S-класс пользовался в Китае, США, Южной Корее и Германии. С момента выхода на рынок седана W222, то есть теперь уже уходящего поколения, было реализовано более 500 тысяч экземпляров модели. Большая их часть отправилась в Китай, где у S-класса наиболее молодая аудитория покупателей (их средний возраст около 40 лет). Любопытно, что в мировом масштабе длиннобазная версия продается активнее стандартного седана — примерно 9 из 10 клиентов решаются на покупку S-класса с удлиненной базой.

Как и предшественник, новый S-класс (внутренний индекс W223) предстает в образе классического седана с тщательно выверенными пропорциями. Внешние метаморфозы, коль речь заходит о смене поколений, весьма скромные и тянут, скорее, на плановый рестайлинг прежней модели — проще всего отличить 223-ий от 222-го можно по форме задних фонарей.





В качестве опции для S-класса теперь доступны утопленные в кузов ручки дверей — выдвигаются они с помощью электропривода. Само по себе такое решение не ново — вспомним те же Tesla Model S, Porsche Taycan , Jaguar I-Pace или Range Rover Velar . Вместе с тем новый S-класс является одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей в принципе — заявленный коэффициент Cx у него равен 0,22.









Длина стандартной версии S-класса — 5179 мм, что на 54 мм больше, чем у предшественника. Колесная база растянулась на 71 мм — до 3106 мм. У версии с удлиненной базы показатели таковы — 5289 мм длины (+34 мм) и 3216 мм между осями (+51 мм). По сравнению с предыдущей моделью внутренняя ширина кузова на уровне локтей водителя увеличилась на 38 мм, а для задних пассажиров — на 23 мм. В задней части салона пространство над головой увеличилось на 16 мм. Объем багажника вырос на 20 л и теперь равен 550 л.





Интерьер — вот где разработчики нового S-класса, что называется, «оторвались по полной». Прежний седан W222 семь лет назад многих шокировал парой 12,3-дюймовых экранов, непривычно занявших львиную долю передней панели — в S-классе образца 2020 года все пересмотрено. Вместо центральной консоли — вертикальный 12,8-дюймовый OLED-дисплей мультимедиа-системы MBUX второго поколения, вычислительная мощь которой возросла на 50% по сравнению с прежней версией, представленной в 2018 году.





К слову, в Mercedes уже рассказывали об особенностях новой версии MBUX , у которой может быть до пяти дисплеев. Напомним, что помимо центрального тачскрина это дисплей виртуальной приборной панели с 3D-эффектом (при этом не требующий специальных очков), а также имеющиеся в распоряжении задних пассажиров два экрана на спинках передних кресел и планшет в центральном подлокотнике, который может функционировать автономно.





Вдобавок на выбор доступны два проекционных дисплея. Более крупная версия дисплея работает с элементами дополненной реальности. Так, например, при навигации на полосу движения накладываются виртуальные анимированные поворотные стрелки. Изображение при этом воспринимается отодвинутым на 10 м вперед, а его площадь, утверждают разработчики, соответствует монитору с диагональю 77 дюймов.





Среди новых элементов дизайна в салоне S-класса — четыре плоских центральных дефлектора обдува с горизонтально расположенными регуляторами и два узких вертикальных дефлектора по краям передней панели. Температуру и распределение воздуха в системе климат-контроля Thermotronic регулируют 17 шаговых электродвигателей, а четырехзонная климатическая установка насчитывает еще 20 электромоторов в задней части салона, которые управляют воздушными заслонками.





Вариантов задних сидений у нового S-класса будет пять. Новшеством здесь является дополнительная подушка с подогревом на подголовнике, доступная для обоих задних сидений. Комфорту на передних сиденьях способствуют до 19 электромоторов — 8 для регулировки кресла, 4 для массажа и 5 для вентиляции, 1 для поясничной поддержки и еще один для перемещения монитора на обратной стороне спинки сиденья. В общей сложности предусмотрено десять разных программ массажа.





Среди новых опций — активная подсветка салона, которая может гибко изменять цвет светодиодных элементов в зависимости, например, от температуры воздуха в салоне или ситуации на дороге, визуально поддерживая предупредительный сигнал при срабатывании системы автоматического торможения или контроля разметки. Есть также аудиосистема объемного звучания Burmester с 30 динамиками и восемью эксайтерами (по два в спинке каждого сиденья, при этом интенсивность звучания может настраиваться для каждого места в салоне индивидуально) и новые варианты декоративной отделки — например, натуральный шпон из пористой древесины, пронизанный вставками из алюминия.





В основу нового S-класса легла модернизированная версия модульной платформы MRA (MRA II). Кузов — новой алюминиево-гибридной конструкции (с долей алюминия более 50%). Также в Mercedes говорят об использовании компонентов, изготовленных из ресурсосберегающих материалов — их общая масса равна почти 100 кг. Например, при изготовлении напольных покрытий используется новое волокно Econyl из восстановленного нейлона.





Важное нововведение в шасси S-класса — это подруливающий механизм на задней оси, который, к слову, уже есть на Audi A8. Но для флагманского седана Mercedes будут доступны два варианта — c углом поворота колес заднего моста до 4,5 и 10 градусов. В последнем случае диаметр разворота у S-класса с удлиненной базой сокращается на 1,9 м и составляет 10,9 м.

Поддержку водителю в S-классе оказывает целое множество как новых, так и усовершенствованных вспомогательных систем. Во второй половине 2021 года для седана предложат шоссейный автопилот Drive Pilot, отвечающий третьему уровню автономности. А доступная в качестве опции активная подвеска E-Active Body Control теперь работает в составе комплекса превентивной безопасности Pre-Safe Impulse Side — при распознавании системой радарных датчиков угрозы бокового столкновения кузов за несколько десятых долей секунды приподнимается на величину до 80 мм. В Mercedes говорят, что такая мера снижает нагрузки на водителя и пассажиров, ведь основная энергия удара придется на гораздо более стойкие элементы конструкции в нижней части автомобиля, включая порог и панели пола.





Новый S-класс стал первым серийным автомобилем, получившим фронтальные подушки безопасности для пассажиров сзади (для удлиненной версии их предложат в качестве опции). Они встроены в спинки передних кресел и призваны снизить нагрузки на голову и шею пассажиров на задних местах в салоне. В дополнение к таким «эйрбэгам» — центральная подушка безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями при боковом столкновении и не дает водителю и пассажиру стукнуться головами.





Первое время новый S-класс предложат с рядными «шестерками» под капотом. Это дизеля серии OM 656 объемом 2,9 л на версиях S 350 d (286 л.с. и 600 Нм крутящего момента) и S 400 d (330 л.с. и 700 Нм) и бензиновые моторы M 256 у модификаций S 450 (367 л.с. и 500 Нм) и S 500 (435 л.с. и 520 Нм). При этом бензиновые версии располагают 48-вольтовой гибридной системой EQ Boost с интегрированным стартер-генератором. В трансмиссии у всех вариантов — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод, но базовый дизельный вариант может быть и заднеприводным. Максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 250 км/ч, а самым прытким в спринте до первой «сотни» по паспорту оказывается S 500 (4,9 секунды).





В следующем году гамма будет расширена — появятся версии с мотором V8 и подключаемой гибридной установкой с запасом хода на электротяге примерно в 100 км.





Одновременно с премьерой нового S-класса в Зиндельфингене прошла торжественная церемония открытия нового предприятия Factory 56, где и будет выпускаться новинка. В общей сложности инвестиции в производственную площадку, на строительство которой ушло 2,5 года, составили около 2,1 млрд евро. На нем будут работать в две смены более 1500 человек. Для нового завода выделили участок площадью 220 тысяч м2 (30 футбольных полей).





Вместо классического конвейера на предприятии используются автономные платформы — в Mercedes их называют автоматически управляемыми транспортными средствами (АУТС) и всего их задействовано более 400 единиц. Завод полностью «оцифрован» — станки и производственное оборудование интегрированы в общую сеть. Кроме того, на Factory 56 полностью безбумажный документооборот, что позволит ежегодно экономить около 10 тонн бумаги.





Ключевой особенностью нового завода является максимальная гибкость производства — здесь могут выполняться все этапы сборки автомобилей с разным типом кузова и разным типом силовой установки. В зависимости от спроса на предприятии в кратчайшие сроки может быть освоен выпуск любой модели из линейки Mercedes — от компактных машин до полноразмерных кроссоверов. Для интеграции в производство нового изделия и связанного с этим нового производственно-технологического оборудования нужно будет лишь изменить маршрут АУТС.





А пока в компании подтвердили, что вслед за S-классом на Factory 56 начнется производство нового седана Mercedes-Maybach и роскошного электрокара EQS .