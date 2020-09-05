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Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей, пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей в Минске,
Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце МКАД. По информации инспекторов, 29-летний водитель самосвала МАЗ ехал со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения дистанции он врезался в попутные Jeep и Ford. От удара последний отлетел в Toyota, после чего по цепочке повреждения получили Skoda и BMW.
В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце
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