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Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей, пострадали три человека

05.09.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей в Минске, сообщили в ГАИ.


Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце МКАД. По информации инспекторов, 29-летний водитель самосвала МАЗ ехал со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения дистанции он врезался в попутные Jeep и Ford. От удара последний отлетел в Toyota, после чего по цепочке повреждения получили Skoda и BMW.



В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце
 
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