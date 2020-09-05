Массовая авария на МКАД: самосвал разбил пять автомобилей, пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей в Минске, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 4 сентября, около 18.15, на внешнем кольце МКАД. По информации инспекторов, 29-летний водитель самосвала МАЗ ехал со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения дистанции он врезался в попутные Jeep и Ford. От удара последний отлетел в Toyota, после чего по цепочке повреждения получили Skoda и BMW.









В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.