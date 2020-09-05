«АвтоВАЗ» начал продажи универсала Lada Largus Cross Quest

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил о старте продаж анонсированной еще в июле специальной версии универсала Lada Largus Cross с приставкой Quest. Это, напомним, одна из двух моделей Lada в специальном исполнении наряду с Granta Cross Quest .





Серия Quest отличается контрастными элементами дизайна и широким набором полезных опций, сообщает производитель. Из внешних примет Largus Cross Quest — черные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики с обозначением серии и 16-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Главные же особенности — в салоне машины. Это улучшенная шумоизоляция и эргономичные передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, трехступенчатым подогревом, увеличенным диапазоном регулировки по высоте и оригинальной цветовой схемой обивки. Интерьер Largus Cross Quest также примечателен рулевым колесом с контрастной прострочкой. Силовой агрегат остался без изменений — это 1,6-литровый мотор (106 л.с.) в паре с 5-ступенчатой «механикой».









В России пятиместный вариант Largus Cross Quest оценили в 841 900 рублей (11 200 долларов по текущему курсу), за версию с семью местами просят 864 900 рублей (11 500 долларов). О появлении спецсерии Largus в Беларуси пока ничего неизвестно — обычный Largus Cross в нашей стране сейчас доступен от 29 130 рублей.