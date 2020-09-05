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«Так, мимо проходили». Неизвестные сняли часть бело-красно-белых лент в «Марине-1» (видео)

05.09.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на фасаде «Диадемы» и нескольких других домов в комплексе «Минск-Мир» появились красные и белые ленты. Провисели они недолго: неизвестные молодые люди в масках принялись их снимать и собирать в пакеты. Жильцы «Марины-1» записали это на видео, расспросили, кто они такие, и прислали ролик в Onliner.

Как такового разговора не сложилось:

Мужчины на вопрос «А вы кто такие?» ответили кратко: «Так, мимо проходили» и продолжили срезать ножницами ленты. Автор видео с укоризной продолжил:

— Ну вы их вешали, ну? 

— Повесите еще.

— Повесим.

— Пожалуйста.

Далее читатель поинтересовался: «А как вы так быстро узнаете про это?» Один из неизвестных сказал что-то про соседа.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на фасаде «Диадемы» и нескольких других домов в комплексе «Минск-Мир» появились красные и белые ленты. Провисели они недолго: неизвестные молодые...
 
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