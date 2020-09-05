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В Беларуси сотрудники МВД будут охранять студентов от сотрудников МВД
Источник материала: АФН
После вчерашнего скандала в МГЛУ, где около 20 сотрудников ОМОНа ворвались в здание вуза и начали задерживать студентов за песни, бело-красно-белые флаги и лозунги «Жыве Беларусь», Министерство образования синеокой выступило с сенсационной инициативой.
Как сообщила пресс-служба ведомства, министр образования Игорь Карпенко «поручил обеспечить безопасность обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования».
В рамках выполнения этого поручения будут приняты «дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних в учреждения образования, а также иные меры по укреплению в них режима безопасности».
Реализация этих мер будет осуществлена через «взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования».
Речь идет о том, чтобы охрану входов в вузы осуществляли сотрудники Департамента охраны МВД РБ, которые таким образом будут защищать студентов от сотрудников МВД и ОМОНа.
Лучшим разрешением конфликта в МГЛУ и лучшей мерой по недопущению повторения подобных ситуаций в будущем станет увольнение ректора МГЛУ Н.Барановой и проректора по воспитательной работе Пучени, которые, зная о запланированной студентами акции внутри здания вуза, вызвали ОМОН для расправы с непослушным стадом.
Предлагаемое же Минобром решение, когда сотрудники МВД должны защищать кого-то от сотрудников МВД, выглядит абсурдным.
В настоящий момент возле МГЛУ проходит акция протеста.
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После вчерашнего скандала в МГЛУ, где около 20 сотрудников ОМОНа ворвались в здание вуза и начали задерживать студентов за песни, бело-красно-белые флаги и лозунги...
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