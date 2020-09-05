Солидарность нон-стоп: Сегодня вновь проходят акции студентов

Источник материала: Партизан

2 сентября возле минских ВУЗов начались студенческие акции. И хотя всем понятно, что хапуном ничего не решишь, задержания начались возле кинотеатра “Октябрь”, куда подходили студенты БНТУ. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней — их отвели в микроавтобус без номеров. Вот только зачем они это делают, непонятно. Видимо, чтобы раззадорить и без того заведенных людей.



Акция студентов около здания ФМО БГУ / Студэнцкая ініцыятыўная група t.me/studenty2020

Студентам, собравшимся возле ФМО и юридического факультета БГУ, посоветовали пройти во двор вуза.





