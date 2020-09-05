СМИ: к протесту студентов присоединились преподаватели

Задержание студентов , которые вышли сегодня на акцию солидарности продолжаются.









Как пишет DW , о точной цифре говорить пока рано, но уже задержано более 20 человек.

В настоящее время у МГЛУ собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты: «Не забудем! Не простим!», «Stop violence», «Нам тут жыць» и другие, поют.

К студентам присоединились некоторые преподаватели.