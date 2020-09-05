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СМИ: к протесту студентов присоединились преподаватели

05.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержание студентов, которые вышли сегодня на акцию солидарности продолжаются.

СМИ: к протесту студентов присоединились преподаватели
СМИ: к протесту студентов присоединились преподаватели

Как пишет DW, о точной цифре говорить пока рано, но уже задержано более 20 человек.

В настоящее время у МГЛУ собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты: «Не забудем! Не простим!», «Stop violence», «Нам тут жыць» и другие, поют.

К студентам присоединились некоторые преподаватели.

 

Фото со страницы «Радыё Свабода» в соцсети

 
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Задержание студентов, которые вышли сегодня на акцию солидарности продолжаются.
 
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