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СМИ: к протесту студентов присоединились преподаватели
Источник материала: Навiны
Как пишет
В настоящее время у МГЛУ собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты: «Не забудем! Не простим!», «Stop violence», «Нам тут жыць» и другие, поют.
К студентам присоединились некоторые преподаватели.
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Задержание студентов, которые вышли сегодня на акцию солидарности продолжаются.
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