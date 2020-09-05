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На акции в Минске задержаны студенты
Источник материала: Навiны
В Минске возле кинотеатра «Октябрь» были задержаны как минимум два человека.
Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.
Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.
Девушек не трогали, но заставили убрать бело-красно-белый флаг, передает корреспондент
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В Минске возле кинотеатра «Октябрь» были задержаны как минимум два человека.
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