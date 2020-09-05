На акции в Минске задержаны студенты

В Минске возле кинотеатра «Октябрь» были задержаны как минимум два человека.

В Минске возле кинотеатра "Октябрь" задержаны как минимум два человека на акции солидарности с задержанными ранее студентами. Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись. Съемка нашего кореспондента pic.twitter.com/MBRi8qZih0 — DW на русском (@dw_russian) September 5, 2020

Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.

Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.