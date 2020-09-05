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На акции в Минске задержаны студенты

05.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске возле кинотеатра «Октябрь» были задержаны как минимум два человека.

Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.

Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.

Девушек не трогали, но заставили убрать бело-красно-белый флаг, передает корреспондент DW.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске возле кинотеатра «Октябрь» были задержаны как минимум два человека.
 
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