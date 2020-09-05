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Латушко: нельзя представить страну в центре Европы, живущую под постоянным прессингом силовиков

05.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет для трансфера власти хочет дать сигнал — не все силовики должны пойти под суд.

Как заявил член президиума КС Павел Латушко в интервью DELFI, все необходимо рассматривать это с точки зрения права: нарушил закон — будешь отвечать.

«Но все те, среди которых большинство сотрудников милиции, кто борется с уголовной преступностью, с хозяйственными преступлениями и так далее, — они вне удара, вне потенциальных санкций, они не будет никогда подвергнуты этому. Потому что это необходимо для любого государства. Эта структура, аппарат, необходим. И они должны это услышать», — отметил он.

Латушко говорит, что сейчас правоохранители должны «сделать выбор ради будущего их и их детей»: «Невозможно представить страну в центре Европы, живущую под постоянным прессингом силового блока. Ведь все следователи, которым поступает огромное количество заявлений о совершенных актах насилия, они четко отдают себе отчет в том, что дела должны быть возбуждены, а дела не возбуждаются. И они тоже перед моральным выбором. Не надо им бояться морального выбора, каждый из них может рассчитывать на поддержку общества, прежде всего. Чтобы соблюдался закон. Мы не призываем свергнуть власть, мы не призываем к тому, чтобы какими-то актами насилия поменять руководство страны на какое-то иное руководство. Мы говорим о том, что каждый должен делать свой моральный выбор в рамках закона».

 
 
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Координационный совет для трансфера власти хочет дать сигнал — не все силовики должны пойти под суд.
 
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