Сотрудники ГАИ стреляли по колесам Renault с пьяным «бесправником» за рулем (видео)

Источник материала: Onliner

Минувшим вечером около 23:00 оперативно-дежурная служба Россонского РОВД получила сообщение о конфликте местных жителей деревни Горбачево с приезжими на Renault. На место выбыл экипаж ГАИ, сообщает пресс-служба МВД.

По пути сотрудники ГАИ заметили схожую по описанию машину. Водитель на требования об остановке не реагировал. Экипаж начал преследование, после очередных предупреждений было сделано несколько выстрелов по колесам. Водитель и два пассажира, все — жители Россон, задержаны.

У 50-летнего водителя выявлено 2,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также у него не было прав.

В отношении водителя составлены протоколы.