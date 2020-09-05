«Членов нашей команды вызывают в РУВД — по отношению ко мне это вопрос времени». Мария Колесникова об угрозе задержания, партии и диалоге с властью

Источник материала: Onliner

В бывшем штабе Виктора Бабарико, как и в период выборов, довольно много людей. Теперь они заняты другими задачами. Сейчас в этом помещении решают вопросы Координационного совета. Заглянули сюда, чтобы задать самому медийному его представителю, Марии Колесниковой, вопросы о последних событиях в стране, уголовных делах, партии, расколе и угрозах задержания. Главное из разговора — в этом материале.





О настроении и угрозе задержания

— У меня дела так же, как у большинства белорусов, — начинает Колесникова. — Я полна оптимизма и сил, чтобы бороться и не соглашаться с результатами выборов. Боюсь ли я? Нет. Я себя чувствую в безопасности среди увлеченных людей. Появляется ощущение счастья, когда я встречаю мирных белорусов, уверенных в том, что они делают. В меня это вселяет много уверенности и сил.

При этом мы понимаем реальность: любой из девяти миллионов белорусов может быть схвачен на улице или в университете. Сказать, что это не вызывает страха, неправильно. Но мы прекрасно осознаем, что наше упорство и настойчивость помогут приблизить новое будущее Беларуси.

Некоторые люди спрашивают, из ФСБ я, из КГБ или из ЦРУ. Уточняют, кто за мной стоит. Я отвечаю: Мария Колесникова и желание перемен. Но может быть, людям сложнее поверить в эту простую версию, чем наделить спецслужбы ореолом таинственности и всемогущества.

Членов нашей команды постоянно вызывают с повестками в центральные РУВД. Наверняка по отношению ко мне это просто вопрос времени.





О переезде из страны

Колесникова категорична: «Что бы ни случилось, я не буду уезжать».

— Одна из причин, почему я уверена в правоте того, что я делаю, — огромное давление. Его я чувствую на себе больше трех месяцев. Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ, еще 20 человек, которые мне очень близки, — там же либо в других тюрьмах. Для меня это очень личные переживания. Мне принципиально делать все, чтобы эти люди оказались на свободе.

О деле Координационного совета

— Дойдет ли оно до суда? Понятия не имею. Но тогда придется опросить и посадить четыре тысячи человек. А вскоре их станет десять тысяч — мы постоянно обрабатываем заявки. Ну окей, уберут нас — придет кто-то новый. Это же горизонтальная система.

Кто-то предполагал, что, если не будет Виктора и Эдуарда, мы все рассыплемся. А мы смогли начать работать дальше даже без верхушки. Именно поэтому непонятно, как загасить протесты на улицах. Есть только один способ — выйти на диалог с народом и выполнить его требования.

О диалоге с властью и встрече с Макеем

Колесникова констатирует: еще два месяца назад было невозможно представить, что люди будут назначать депутатам встречи и на них будет такой ажиотаж. И такие неожиданные для депутатов заявления — 0 том, например, что люди имеют право на мирный протест.

— Смотрите, представитель власти наконец вышел к народу и озвучил, что возможно, все не так нормально, с этим нужно разбираться.

Очевидно, что такие инициативы никто не координирует — только люди. И чем больше представителей власти среднего уровня будут вступать в разговор, тем быстрее идея диалога дойдет до верхов. Я всю неделю звоню в разные ведомства с просьбой назначить мне встречи. Пока из всех них меня записали только на встречу с господином Макеем — она состоится 7 октября.

О смелых чиновниках

Из бывших и действующих топ-чиновников к команде Координационного совета присоединился только Павел Латушко. Колесникова не сомневается: дело в страхе.

— Люди боятся, не понимают, что нужно переживать не за то, чтобы озвучить свою позицию, а за то, что может произойти, если вдруг все это затянется. Если кто-то думает, что к нему не придут, он ошибается. Сейчас нельзя отсиживаться — это именно та ситуация, когда смелые шаги чиновников спасут Беларусь. Павел Павлович — пример такого мужества.

Но рано или поздно процесс начнется. Мы 26 лет жили в таких условиях. А до этого был Советский союз с его подавлением личности. Конечно, требуется время, чтобы человеку перебороть все это внутри себя и стать героем.





О том, почему белорусский протест — мирный

Представительница Координационного совета считает, что между белорусскими протестами и украинским Майданом нет никаких параллелей.

— Во-первых, наш протест децентрализованный, идет по всей Беларуси, продолжается долго и принимает разные формы. У нас нет национальной проблемы — наши люди объединяются колоссально, потому что они поверили, что их можно уважать. Нас объединила не национальность, не язык, не общая культура — только то, что мы люди, которые живут на территории Беларуси. В этом большая разница с Майданом: там было разделение народа на Восток и на Запад. К тому же в Украине стоял вопрос, с кем будет связано будущее страны: с Евросоюзом или с Россией. Мы же не хотим, чтобы в наше будущее вмешивалась ни одна из сторон.

О контактах с РФ

По словам Колесниковой, контактов с представителями российской власти у Координационного совета пока не было.

— Но мы выражали готовность предоставить информацию о нашем видении ситуации. Мы знаем, что в России получают только официальную информацию. Мнения протестующих они не знают. Мы дважды отправляли письма в посольство Российской Федерации, даем интервью российским СМИ. В том числе мы говорим и о диалоге. Если в Беларуси потребуется выстроить диалог между властью и гражданским обществом, то понадобится медиация. Она вполне может быть осуществлена со стороны России и Европейского союза.

О создании партии и «расколе»

Не так давно Колесникова заявила о создании партии «Вместе».

— Партия — это один из инструментов, который поможет добиться легитимизации штаба Бабарико, — еще раз объясняет причину она. — Выборы закончились почти месяц назад — теперь мы не можем существовать в такой форме. За Бабарико отдало свои подписи почти полмиллиона человек — важно, чтобы кто-то транслировал его ценности дальше. В Координационном совете есть представители разных партий и сообществ. Сейчас не то время, когда можно говорить, что мы боремся за власть и что наше членство с Максимом Знаком в президиуме КС может как-то повлиять на его работу. Все наши силы брошены на то, чтобы Совет заработал. Возможно, в обществе возник диссонанс с идеей создания партии и работой Совета. Но это ошибочное представление: весь штаб Бабарико сейчас работает на Координационный совет. Это наш приоритет.

При этом Мария утверждает: никакого раскола внутри президиума нет.

— У нас все в порядке. Заявить об идее создания партии в это время было нашим желанием и потребностью. Мы обсудили все вопросы с Павлом Латушко и Светланой Тихановской, сейчас в этом пространстве у нас нет никаких разногласий. Мы работаем дальше и уверены, что перемены неизбежны.



