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Венгрия впервые начнет закупать газ не из России

05.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венгрия впервые начнет закупать не российский газ. Будапешт подписал контракт с нидерландско-британской Shell на поставку 250 млн кубометров газа в год в течение шести лет.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.

«Венгрия впервые подписала долгосрочный контракт на поставку газа с западной компанией. Shell будет поставлять около 250 млн кубометров газа в виде СПГ в течение шести лет через терминал на острове Крк в Хорватии», — сообщил глава МИД.
Петер Сийярто уточнил, что покупаемые объемы составят 10% потребления Венгрии. «Это огромный шаг в энергетической диверсификации», — цитирует eadaily.com министра.

Терминал «Крк» собираются ввести в эксплуатацию с 2021 года, когда Венгрия и начнет получать первый газ с Запада. Компания Shell является крупным газовым трейдером, закупая топливо в том числе в США.

До 2021 года у Венгрии действуют два контракта на поставку российского газа, и в следующем газовом году (с октября по октябрь) страна получит 4,2 млрд кубометров.

В июне Петер Сийярто заявил, что Венгрия согласилась покупать 6,2 млрд кубометров газа в год у «Газпрома» и скоро начнет переговоры о заключении гибкого долгосрочного контракта. «Наша цель — подписать три пятилетних соглашения, которые позволят отказаться от сделки каждые пять лет», — сказал глава венгерского МИДа. Он уточнил, что такая форма позволит гарантировать долгосрочные поставки, а также возможность изменить контракты или отказаться от них, если на энергорынке появится предложение лучше.

По данным министра, Венгрия будет импортировать 6 млрд кубометров из «Турецкого потока», что пока невозможно, так как не достроено болгарское продолжение, которое к концу года должны соединить с сербским. Таким образом, на Венгрию придется половина мощности новых газопроводов.
 
 
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Венгрия впервые начнет закупать не российский газ. Будапешт подписал контракт с нидерландско-британской Shell на поставку 250 млн кубометров газа в год в течение...
 
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