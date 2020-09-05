Епископ Вениамин призвал провести 6 сентября соборную молитву за Беларусь

Избранный митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси епископ Вениамин призвал провести во всех православных храмах страны соборную молитву за Беларусь.

По его словам, необходимо «так молиться и далее каждый воскресный день, пока вновь не возвратится в наше Отечество спокойствие и мир».