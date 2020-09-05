Бывший работник БТ вышел на свободу после шести суток ареста

На фото: Влад Татур во время эфира с экс-голкипером сборной Василием Хомутовским. Сегодня стало известно, что ФК «Динамо-Брест» расторг контракт с тренером Хомутовским. О причинах не сообщается, но известно, что Василий открыто говорил о событиях в стране