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Бывший работник БТ вышел на свободу после шести суток ареста

05.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шестисуточного административного ареста.

Бывший работник БТ вышел на свободу после шести суток ареста
На фото: Влад Татур во время эфира с экс-голкипером сборной Василием Хомутовским. Сегодня стало известно, что ФК «Динамо-Брест» расторг контракт с тренером Хомутовским. О причинах не сообщается, но известно, что Василий открыто говорил о событиях в стране

Уволившийся из БГТРК Татур был задержан в минувшее воскресенье, 30 августа, на Марше независимости в Минске.

1 сентября стало известно, что журналиста признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КаАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и осудили.

Срок Владислав отбывал в Жодино.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шестисуточного административного ареста.
 
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