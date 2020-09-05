|
Бывший работник БТ вышел на свободу после шести суток ареста
Источник материала: Навiны
Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шестисуточного административного ареста.
Уволившийся из БГТРК Татур был задержан в минувшее воскресенье, 30 августа, на Марше независимости в Минске.
1 сентября стало известно, что журналиста признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КаАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и осудили.
Срок Владислав отбывал в Жодино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шестисуточного административного ареста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)