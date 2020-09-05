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Белорусы в финале "Танкового биатлона" – трансляция

05.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом сражении белорусские танкисты соревнуются с командами из России, Китая и Азербайджана. Белорусы вышли в финал, одержав победу в полуфинальном поединке. На пути к полуфиналу танкисты постоянно финишировали в тройке лучших.

"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.

В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная привезла на соревнования свои боевые машины, доработанные на оборонных заводах. На этот раз во время жеребьевки им достался синий цвет. Сборная Китая же выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам танки предоставляет российская сторона.

 
 
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Сборная Беларуси выступает в финальном поединке "Танкового биатлона" на полигоне в Алабино. Смотрите прямую трансляцию финала.
 
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