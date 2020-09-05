Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом сражении белорусские танкисты соревнуются с командами из России, Китая и Азербайджана. Белорусы вышли в финал, одержав победу в полуфинальном поединке. На пути к полуфиналу танкисты постоянно финишировали в тройке лучших.

"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.

В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная привезла на соревнования свои боевые машины, доработанные на оборонных заводах. На этот раз во время жеребьевки им достался синий цвет. Сборная Китая же выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам танки предоставляет российская сторона.