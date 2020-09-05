Аналитик объяснил, что сдерживает Минск в контрсанкциях странам Балтии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Рекеда: у Минска есть сдерживающий фактор для контрсанкций странам Балтии

Об ответных санкциях странам Балтии заявил на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что "им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора", при этом, по мнению Лукашенко, ведущие европейские страны воздержались от введения санкций из-за опасения, что Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно, и, к примеру, немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

Заявления Лукашенко последовали в ответ на решение трех прибалтийских стран запретить въезд на свои территории 30 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вильнюса, Риги и Таллинна, к фальсификации результатов выборов и насилию по отношению к участникам протестов.

Если говорить о зеркальных санкциях, то с белорусской стороны, очевидно, также должен быть запрет на въезд в Беларусь части прибалтийских чиновников и политиков, замеченных во враждебной деятельности или заявлениях в отношении Беларуси, полагает собеседник Sputnik ― директор центра изучений перспектив интеграции, главный редактор портала RuBaltic Сергей Рекеда.

Что касается экономических санкций , то на данный момент Беларусь вряд ли пойдет на какое-то масштабное ограничение экономической активности с этими странами, полагает собеседник.

"Несмотря на то, что президент Беларуси говорил о переориентации транзита из Клайпеды, пока, я думаю, это вопрос не решенный, потому что Беларусь всегда исходит из экономической целесообразности и понимает, что в любом случае санкционная война, затрагивающая экономические сферы, будет бить и по бюджету, и по благосостоянию населения. Это будет серьезным сдерживающим фактором для ответа со стороны Минска", ― считает Рекеда.

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