|
Беларусь перенаправит нефть в российские порты из стран Балтии - видео
05.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ответ на политические санкции Литвы, Латвии и Эстонии белорусские власти решили наказать рублем прибалтийских соседей, лишив их нефтяного транзита.После встречи премьер-министров Беларуси и России 4 сентября, Минск решил перенаправить нефтяные потоки из Прибалтики в российские порты.
© Sputnik / Нина Зотина
Хотя Беларусь в течение нескольких лет утверждала, что транспортировать сырье через Литву дешевле и проще, сейчас ситуация изменилась. Все началось с яростных протестов Вильнюса против строительства и запуска атомной электростанции в Островце.
Последней каплей стали санкции Риги, Таллинна и Вильнюса в отношении белорусского руководства, последовавшие за беспорядками после президентских выборов.
Взвесив все "за" и "против" белорусская сторона решила, что прекращение транзита через Прибалтику станет достойным ответом на враждебное поведение западных соседей.
Тем более Москва, чтобы компенсировать Минску разницу в цене, заявила о готовности предоставить большие льготы и скидки на железнодорожные перевозки нефти в порт Усть-Лугу.
Читайте также:
Скидки по старинке: почему Беларусь решила
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь все-таки перенаправит грузопотоки нефти, которая раньше шла через страны Балтии, в Россию. Договоренность между Минском и Москвой - на уровне премьеров....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)