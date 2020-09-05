Беларусь перенаправит нефть в российские порты из стран Балтии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ответ на политические санкции Литвы, Латвии и Эстонии белорусские власти решили наказать рублем прибалтийских соседей, лишив их нефтяного транзита.После встречи премьер-министров Беларуси и России 4 сентября, Минск решил перенаправить нефтяные потоки из Прибалтики в российские порты.

Хотя Беларусь в течение нескольких лет утверждала, что транспортировать сырье через Литву дешевле и проще, сейчас ситуация изменилась. Все началось с яростных протестов Вильнюса против строительства и запуска атомной электростанции в Островце.

Последней каплей стали санкции Риги, Таллинна и Вильнюса в отношении белорусского руководства, последовавшие за беспорядками после президентских выборов.

Взвесив все "за" и "против" белорусская сторона решила, что прекращение транзита через Прибалтику станет достойным ответом на враждебное поведение западных соседей.

Тем более Москва, чтобы компенсировать Минску разницу в цене, заявила о готовности предоставить большие льготы и скидки на железнодорожные перевозки нефти в порт Усть-Лугу.

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