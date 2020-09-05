В понедельник и вторник движение по Богушевича изменят

Источник материала: Onliner

«Минсктранс» сообщил об изменении организации дорожного движения на площади Богушевича и прилегающих участках 7 и 8 сентября. Сделано это в связи с ремонтными работами.

Будут организованы временные автобусные маршруты №953 («ст.м. „Михалово“ — ДС „Зеленый Луг-7“») и №929 («ДС „Калиновского“ — Музыкальный театр»). №953 будет следовать по Дзержинского, Немиге, Богдановича, Кольцова, 1-му переулку Кольцова и Мирошниченко в обе стороны с остановками на всех пунктах. Маршрут №929 пройдет по трассе троллейбуса №29 до остановки «Романовская слобода», затем развернется на развязке Дзержинского — Домашевской и проследует по Немиге, Дзержинского, 2-му переулку Р. Люксембург, Либкнехта, Домашевской и вновь Дзержинского с Немигой.

Другие изменения в маршруты транспорта:

— движение троллейбусов маршрута №36 со стороны ДС «Юго-Запад» организуется до ОП «Прилукская» с разворотом на развязке пр. Дзержинского — пр. Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до ж/д вокзала со следованием от ул. Аранской по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

— движение троллейбусов маршрута №37 со стороны ДС «Уручье-4» сокращается до ДС «Карастояновой»;

— движение троллейбусов маршрута №40 со стороны ДС «Юго-Запад» организуется до ОП «Прилукская» с разворотом на развязке пр. Дзержинского — пр. Жукова, со стороны ДС «Карастояновой» — отменяется;

— движение троллейбусов маршрута №53 со стороны ДС «Малиновка-4» организуется до ОП «Прилукская» с разворотом на развязке пр. Дзержинского — пр. Жукова, со стороны ДС «Зеленый Луг-7» — отменяется;

— движение автобусов маршрута №38 в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Немиге, Мясникова, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Сендайский сквер», «пл. Мясникова», в обратном направлении — без изменений;

— с целью компенсации снятия троллейбусного маршрута №40 в районе бульвара Шевченко будет существенно снижен интервал движения на автобусном маршруте №38, троллейбусном маршруте №22;

— движение троллейбусов маршрутов №7, 44 организуется со стороны ул. Кальварийской до остановочного пункта «Музыкальный театр» по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, в обратном направлении — по ул. К. Цеткин, Кальварийской и далее по маршрутам;

— движение троллейбусов маршрута №58 организуется до остановочного пункта «Музыкальный театр» со следованием по ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, в обратном направлении — по ул. К. Цеткин, Тимирязева и далее по маршруту;

— работа троллейбусных маршрутов №4, 29, 46 отменяется;

— движение автобусов маршрутов №46, 78 в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Кальварийской, Мельникайте, просп. Победителей, пр. Независимости, ул. Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Замчище», «пл. Независимости», в обратном направлении — по ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Городской Вал, Немига, К. Цеткин, Кальварийской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «пл. Независимости» с одновременным внесением изменений в расписание движения. С актуальным расписанием движения транспорта можно ознакомиться в разделе «Расписание» в день совершения поездки;

— движение автобусов маршрута №151Э на участке от ж/д вокзала организуется по ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Дворец спорта», со стороны ТЦ «Ждановичи» — по ул. Тимирязева, пр. Машерова, пр. Победителей, ул. Ленина, пр. Независимости, ул. Бобруйской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Тимирязева» (по пр. Машерова), «Замчище»;

— движение автобусов маршрутов №190Э на участке от ж/д вокзала до ул. Ратомской организуется по ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Дворец спорта», обратно — по ул. Тимирязева, пр. Машерова, пр. Победителей, ул. Ленина, Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Тимирязева» (по пр. Машерова), «Замчище»;

Проездные на определенный период времени, без лимита поездок, на троллейбус будут действовать на проезд в автобусах маршрутов №38, 46, 78, 929, 953 на закрытых и дублируемых участках.

«Минсктранс» рекомендует исключить или ограничить поездки на личных авто в эти два дня и пользоваться метро.