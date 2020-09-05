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Человек Чести. Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей

05.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Человек Чести. Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей

Брестское «Динамо» сообщило, что Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей.

 


Ранее специалист публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов: «Мы адзiны народ! Нас не разлучыць! Жыве Беларусь!»

 

Напомним, первую тренировку Хомутовский провел в августе 2018 г. За это время команда завоевала титул чемпиона Беларуси (2019), а также выиграла Суперкубок страны (2019, 2020).

 

«Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо», пишет by.tribuna.com

 
Теги: Брест
 
 
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Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
 
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