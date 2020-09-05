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Под Россонами инспекторы стреляли по колесам Renault, чтобы остановить пьяного водителя

05.09.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Россонском районе сотрудники ГАИ использовали табельное оружие для остановки пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Около 23.00 4 сентября в милицию поступило сообщение о конфликте местных жителей с людьми, приехавшими на Renault в деревню Горбачево. Сотрудники ГАИ обнаружили указанный автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Тот требования инспекторов проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. После неоднократных предупреждений милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам легковушки. В результате автомобиль остановился, водителя и двух пассажиров Renault задержали.

Медицинское освидетельствование 50-летнего водителя показало 2,4 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.

 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
 
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