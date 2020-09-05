|
Под Россонами инспекторы стреляли по колесам Renault, чтобы остановить пьяного водителя
Источник материала: Tut.by
В Россонском районе сотрудники ГАИ использовали табельное оружие для остановки пьяного водителя,
Около 23.00 4 сентября в милицию поступило сообщение о конфликте местных жителей с людьми, приехавшими на Renault в деревню Горбачево. Сотрудники ГАИ обнаружили указанный автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Тот требования инспекторов проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. После неоднократных предупреждений милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам легковушки. В результате автомобиль остановился, водителя и двух пассажиров Renault задержали.
Медицинское освидетельствование 50-летнего водителя показало 2,4 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортным средством.
В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)