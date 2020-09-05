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Запад выдвинул Лукашенко условия

05.09.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса, в отношении руководства Беларуси могут быть приняты новые санкции.

Как заявил он в интервью Bild am Sonntag, «Европейский союз не признал результаты президентских выборов и уже принял решение о санкциях. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции».

По словам главы МИД, передает DW, от Лукашенко ожидают переговоров с оппозицией, назначения новых выборов, прекращения задержаний протестующих и насилия в отношении мирных демонстрантов, уважения прав человека и свободы прессы.

 
 
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По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса, в отношении руководства Беларуси могут быть приняты новые санкции.
 
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