Запад выдвинул Лукашенко условия

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса, в отношении руководства Беларуси могут быть приняты новые санкции.

Как заявил он в интервью Bild am Sonntag, «Европейский союз не признал результаты президентских выборов и уже принял решение о санкциях. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции».