Белорусы смогут поселиться в Польше в упрощенном режиме

Кабинет министров начинает работу по упрощению процедур поселения в Польше потомков жителей Речи Посполитой и довоенной Польши.



Фото pixabay.com

Потомки жителей Речи Посполитой и довоенной Республики Польша, живущие за границей, скоро смогут поселиться на территории Польши в упрощенном режиме, пишет polskieradio.pl . Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что правительство начинает работу над решениями, которые позволят упростить связанные с этим процедуры.

По словам Михала Дворчика, речь идет об очередных возможностях для людей, живущих за границей и декларирующих связь с Польшей, поселиться в стране. Эти предложения подготовило правительство «Права и справедливости».

«В 2007 году мы приняли закон о «Карте поляка». В 2016 году в него были внесены поправки для того, чтобы укрепить и упростить связь с Польшей нашим соотечественникам. Сейчас мы начинаем работу над очередными решениями, благодаря которым на территории нашей страны смогут свободно поселиться потомки жителей Первой и Второй Речи Посполитой», — пояснил Дворчик.

I Речь Посполитая существовала на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси, Украины, России и Латвии в 1569-1795 годах. II Речь Посполитая существовала в 1918-1939 годах на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси и Украины.