Новый глава БПЦ попросил верующих молиться за Беларусь по воскресеньям

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен ― Sputnik. Накануне возведения в сан новый экхзарх всея Беларуси обратился с просьбой к верующим провести соборную молитву за Беларусь в ближайшее воскресенье 6 сентября во всех храмах и обителях страны.

"Дорогие Владыки! В ближайший воскресный день 6 сентября прошу всех вас призвать духовенство и паству епархий вновь вознести в храмах и обителях соборную молитву об Отечестве нашем ", ― цитирует его обращение сайт БПЦ.

Кроме того, предстоятель предложил проводить соборную молитву каждую неделю по воскресеньям, "пока вновь не возвратится в наше Отечество спокойствие и мир". В городских храмах соборная молитва будет совершаться в 17:00, в сельских приходах ― сразу по окончании божественной литургии. Тем, кто не сможет побывать в храмах, священнослужители будут рекомендовать молиться дома.

Свой первый молебен в статусе нового предстоятеля БПЦ епископ Вениамин совершил в минувшее воскресенье в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, а также пообщался с прихожанами.

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