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Новый глава БПЦ попросил верующих молиться за Беларусь по воскресеньям
05.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен ― Sputnik. Накануне возведения в сан новый экхзарх всея Беларуси обратился с просьбой к верующим провести соборную молитву за Беларусь в ближайшее воскресенье 6 сентября во всех храмах и обителях страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Дорогие Владыки! В ближайший воскресный день 6 сентября прошу всех вас призвать духовенство и паству епархий вновь вознести в храмах и обителях соборную молитву об Отечестве нашем ", ― цитирует его обращение
Кроме того, предстоятель предложил проводить соборную молитву каждую неделю по воскресеньям, "пока вновь не возвратится в наше Отечество спокойствие и мир". В городских храмах соборная молитва будет совершаться в 17:00, в сельских приходах ― сразу по окончании божественной литургии. Тем, кто не сможет побывать в храмах, священнослужители будут рекомендовать молиться дома.
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