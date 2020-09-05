Горело здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о серьезном пожаре в Жлобине: по их словам, горит здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации. Также об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Беларусь».

— 05.09.2020 в 10:53 поступило сообщение о пожаре в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в г. Жлобине Гомельской области по ул. Матросова, 39. Пожар ликвидирован в 11:25. Пострадавших нет, — сообщил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

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