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Горело здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации

05.09.2020 16:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о серьезном пожаре в Жлобине: по их словам, горит здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации. Также об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Беларусь».

— 05.09.2020 в 10:53 поступило сообщение о пожаре в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в г. Жлобине Гомельской области по ул. Матросова, 39. Пожар ликвидирован в 11:25. Пострадавших нет,сообщил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

(будет дополнено)

 
 
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Читатели Onliner сообщают о серьезном пожаре в Жлобине: по их словам, горит здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации. Также об этом сообщает Telegram-канал...
 
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