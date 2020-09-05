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Видеообращение: Медицинское сообщество содрогнулось

05.09.2020 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение представителей медицинского и ученого сообщества Беларуси «Врачи и ученые, аспиранты и доценты, мамы и папы» — выступили с видеообращением о ситуации, потрясшей их после выборов.



— Медицинское сообщество содрогнулось. Как такое может сотворить человек с человеком? Чей приказ мог заставить служителей закона действовать с такой бесчеловечностью и жестокостью по отношению к мирным безоружным людям? — спрашивает детский хирург, онколог Елена Шарафанович.
 
 
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Обращение представителей медицинского и ученого сообщества Беларуси «Врачи и ученые, аспиранты и доценты, мамы и папы» — выступили с видеообращением о ситуации,...
 
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