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"Йокерит" уличил Баскова во вранье

05.09.2020 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финском хоккейном "Йокерите" заявили, что игроки клуба не получали угрозы из-за матча с минским "Динамо", который в итоге не состоялся.





Напомним, что Дмитрий Басков заявлял, будто руководство "Йокерита" подтвердило, что были угрозы в адрес игроков. 

"Это неправда", — сказали 78.ru в пресс-службе финской команды.

Как пояснили в "Йокерите", клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Однако "Динамо" отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.

В результате "Йокерит" получил техническое поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе.
 
Теги: Минск
 
 
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В финском хоккейном "Йокерите" заявили, что игроки клуба не получали угрозы из-за матча с минским "Динамо", который в итоге не состоялся.
 
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