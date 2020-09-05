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Марш каждый день: В 15.00 в районе Комаровского рынка начался женский марш
Источник материала: Партизан
Студенты не молчат! В Минске сегодня идут студенческие акции солидарности. Молодежь задерживают. Бел-красно-белые флаги в столице в разных районах
фото: TUT.BY
Студэнцкая ініцыятыўная група t.me/studenty2020
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Студенты не молчат! В Минске сегодня идут студенческие акции солидарности. Молодежь задерживают. Бел-красно-белые флаги в столице в разных районах
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