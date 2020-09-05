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Член президиума КС Ольга Ковалькова находится в Варшаве

05.09.2020 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета (КС) для трансфера власти, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова находится в Варшаве.

Как сообщает пресс-служба КС, «в самое ближайшее время будет комментарий от Ольги».

Ковалькову вместе с еще одним членом президиума КС — главой стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергеем Дылевским — задержали 24 августа возле проходной МТЗ по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП). В отношении Ковальковой также составили протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП). Ковалькову и Дылевского осудили на 10 суток ареста. 

3 сентября — в день, когда они должны были выйти на свободу, — их доставили в суд Центрального района Минска и осудили еще на 15 суток административного ареста. Ковалькову и Дылевского признали виновными по той же статье КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Речь идет о многотысячной стихийной демонстрации в Минске 23 августа.

Подробности освобождения Ковальковой из-под ареста неизвестны. Дылевский, судя по всему, продолжает отбывать назначенное наказание.

 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета (КС) для трансфера власти, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова...
 
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