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Доверенное лицо Тихановской Ковалькова уехала в Польшу. Что происходит?

05.09.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 5 сентября, стало известно, что доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного Совета Ольга Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь совета Антон Родненков. 

Что происходит?

Происходит что-то странное. Ольга еще 24 числа была задержана сотрудниками ОМОНа на проходной у Тракторного завода. Потом был суд, Ольгу признали виновной в несанкционированном мероприятии и осудили на 10 суток. 

Однако, 3 сентября, когда срок ареста закончился, Ольгу не выпустили из изолятора временного содержания – ее решили снова судить в Минске. В итоге Ковальковой присудили еще 15 суток за участие в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. На обоих судах Ольга не признавала свою вину. 

И вот сегодня, 5 сентября, Ольга уже в Варшаве. Как и кто выпустил Ольгу до окончания ареста решительно неизвестно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 5 сентября, стало известно, что доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного Совета Ольга Ковалькова уехала из Беларуси в...
 
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