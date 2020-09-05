Доверенное лицо Тихановской Ковалькова уехала в Польшу. Что происходит?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного Совета Ольга Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь совета Антон Родненков.

Что происходит?

Происходит что-то странное. Ольга еще 24 числа была задержана сотрудниками ОМОНа на проходной у Тракторного завода. Потом был суд, Ольгу признали виновной в несанкционированном мероприятии и осудили на 10 суток.

Однако, 3 сентября, когда срок ареста закончился, Ольгу не выпустили из изолятора временного содержания – ее решили снова судить в Минске. В итоге Ковальковой присудили еще 15 суток за участие в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. На обоих судах Ольга не признавала свою вину.

И вот сегодня, 5 сентября, Ольга уже в Варшаве. Как и кто выпустил Ольгу до окончания ареста решительно неизвестно.