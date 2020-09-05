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Белорусы стали третьими в финале "Танкового биатлона"
05.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Белорусская команда завоевала третье место в финале "Танкового биатлона", заключительный этап прошел в субботу на подмосковном полигоне в Алабино, передает Sputnik.
Первыми по итогам финала стали танкисты из России, однако за победу шло ожесточенное сражение с экипажами из Китая – обе команды в пылу борьбы совершили несколько промахов и сменили по танку из-за технических проблем.
Танкисты из Китая уступили россиянам всего 36 секунд и стали вторыми.
Белорусские танкисты финишировали в восьми минутах от второго места. Четвертой гонку закончила команда из Азербайджана.
Команда Беларуси традиционно является одной из сильнейших в "Танковом биатлоне". В прошлом году танкисты в финале
Всего в "Танковом биатлоне" в этом году участвовали команды из 16 стран. В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная
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Первое место по итогам соревнований заняла сборная России, вторыми стали танкисты из КНР, устроившие ожесточенную борьбу за победу.
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