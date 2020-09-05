Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Белорусская команда завоевала третье место в финале "Танкового биатлона", заключительный этап прошел в субботу на подмосковном полигоне в Алабино, передает Sputnik.

Первыми по итогам финала стали танкисты из России, однако за победу шло ожесточенное сражение с экипажами из Китая – обе команды в пылу борьбы совершили несколько промахов и сменили по танку из-за технических проблем.

Танкисты из Китая уступили россиянам всего 36 секунд и стали вторыми.

Белорусские танкисты финишировали в восьми минутах от второго места. Четвертой гонку закончила команда из Азербайджана.

Команда Беларуси традиционно является одной из сильнейших в "Танковом биатлоне". В прошлом году танкисты в финале стали вторыми , в позапрошлом – третьими.

Всего в "Танковом биатлоне" в этом году участвовали команды из 16 стран. В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная привезла на соревнования свои боевые машины, доработанные на оборонных заводах. Сборная Китая же выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам танки предоставляет российская сторона.