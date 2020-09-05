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Политики найдут решение о взаимосвязи экономик Беларуси и РФ ― Саламатов

05.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Саламатов: экономикам Беларуси и РФ нужно "красивое решение политиков"

При этом перспективы взаимного влияния экономик двух стран собеседник Sputnik оценивает как позитивные. Хотя ранее другой экономический эксперт заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина сообщала, что признаки стагнации экономическая ситуация в Беларуси имела еще в 2019 году, тогда ВВП страны вырос лишь 1,2%. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Экономика Беларуси – союзник или противник Лукашенко?

В 2020-м ситуация в белорусской экономике еще более осложнилась. Многие эксперты, а также международные финансовые структуры прогнозируют падение белорусского ВВП до итогам года до 5-6%.

"Я позитивно воспринимаю перспективы. Думаю, что политики найдут паллиативное, какое-то красивое решение, которое сохранит экономические связи и еще их упрочит", ― отметил Саламатов.

По словам собеседника, для России и российских потребителей многие виды товаров являются предпочтительными по цене и качеству , кроме того, мощным фактором взаимного влияния эксперт называет сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран.

"Будем откровенны, что белорусы ― самый близкий народ нам из всех славянских народов", ― добавил Саламатов.

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Экономики Беларуси и России очень тесно взаимосвязаны в рамках Союзного государства и ЕАЭС, до половины объемов торговли Беларуси идет с Российской Федерацией,...
 
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