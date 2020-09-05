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Политики найдут решение о взаимосвязи экономик Беларуси и РФ ― Саламатов
05.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
При этом перспективы взаимного влияния экономик двух стран собеседник Sputnik оценивает как позитивные. Хотя ранее другой экономический эксперт заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
© Sputnik / Виктор Толочко
В 2020-м ситуация в белорусской экономике еще более осложнилась. Многие эксперты, а также международные финансовые структуры прогнозируют
"Я позитивно воспринимаю перспективы. Думаю, что политики найдут паллиативное, какое-то красивое решение, которое сохранит экономические связи и еще их упрочит", ― отметил Саламатов.
По словам собеседника, для России и российских потребителей многие виды товаров являются предпочтительными по цене и качеству , кроме того, мощным фактором взаимного влияния эксперт называет сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран.
"Будем откровенны, что белорусы ― самый близкий народ нам из всех славянских народов", ― добавил Саламатов.
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Экономики Беларуси и России очень тесно взаимосвязаны в рамках Союзного государства и ЕАЭС, до половины объемов торговли Беларуси идет с Российской Федерацией,...
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