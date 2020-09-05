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Жерар Депардье принял православие в Париже

05.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Популярный французский киноактер Жерар Депардье принял православие в Париже, передает Sputnik Франция со ссылкой на местные СМИ.

Таинство крещения прошло в минувшую пятницу в соборе Александра Невского в 8-м округе Парижа. Депардье, согласно церемонии, произнес молитву изгнания нечистой силы и трижды подтвердил единение с Христом.

© Sputnik Виктор Толочко
В Париже составили протокол на Депардье за езду в нетрезвом виде

Затем актера окропили святой водой под звуки молитв и песнопения церковного хора.

Депардье с 1 января 2013 года является гражданином России – указ о предоставлении актеру российского гражданства подписал президент РФ Владимир Путин. Однако Депардье сохранил и французское гражданство.

Актер дважды приезжал и в Беларусь – в 2015 и 2017 годах, во время одного из визитов он встретился с президентом республики Александром Лукашенко. В интервью белорусскому ТВ Депардье заявил, что ему понравилось в стране – она напоминает ему Швейцарию.

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Теги: Минск
 
 
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Таинство состоялось в парижском соборе Святого Александра Невского в центре восьмого округа французской столицы.
 
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