Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Популярный французский киноактер Жерар Депардье принял православие в Париже, передает Sputnik Франция со ссылкой на местные СМИ.

Таинство крещения прошло в минувшую пятницу в соборе Александра Невского в 8-м округе Парижа. Депардье, согласно церемонии, произнес молитву изгнания нечистой силы и трижды подтвердил единение с Христом.

Затем актера окропили святой водой под звуки молитв и песнопения церковного хора.

Депардье с 1 января 2013 года является гражданином России – указ о предоставлении актеру российского гражданства подписал президент РФ Владимир Путин. Однако Депардье сохранил и французское гражданство.

Актер дважды приезжал и в Беларусь – в 2015 и 2017 годах, во время одного из визитов он встретился с президентом республики Александром Лукашенко. В интервью белорусскому ТВ Депардье заявил, что ему понравилось в стране – она напоминает ему Швейцарию.

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