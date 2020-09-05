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Жерар Депардье принял православие в Париже
05.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Популярный французский киноактер Жерар Депардье принял православие в Париже, передает
Таинство крещения прошло в минувшую пятницу в соборе Александра Невского в 8-м округе Парижа. Депардье, согласно церемонии, произнес молитву изгнания нечистой силы и трижды подтвердил единение с Христом.
© Sputnik Виктор Толочко
Затем актера окропили святой водой под звуки молитв и песнопения церковного хора.
Депардье с 1 января 2013 года является гражданином России – указ о предоставлении актеру российского гражданства подписал президент РФ Владимир Путин. Однако Депардье сохранил и французское гражданство.
Актер дважды приезжал и в Беларусь – в 2015 и 2017 годах, во время одного из визитов он
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Таинство состоялось в парижском соборе Святого Александра Невского в центре восьмого округа французской столицы.
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