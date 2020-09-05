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Лукашенко провел совещание с силовиками. О проблемах в экономике

05.09.2020 17:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В субботу, 5 сентября 2020 года, Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности. Обсуждали экономику.

Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, на совещании с членами СолвбезаЮ обсуждалась работа национальной экономики и стоящие в связи с этим перед силовым блоком задачи.

"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность - это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика. Речь в первую очередь идет о договоренностях с Россией и проведенные с ней межправительственные консультации, которые, по мнению Лукашенко, «дают положительный результат».

 
 
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В субботу, 5 сентября 2020 года, Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности. Обсуждали экономику.
 
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