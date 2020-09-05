Лукашенко: есть шанс продать нашу продукцию с хорошей прибылью

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание во Дворце независимости с членами Совета безопасности. Глава страны уделил внимание белорусской экономике, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

— Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране. В последнее время сделано немало для того, чтобы нормально функционировала экономика, — отметил Александр Лукашенко.

— Страны не могут открыться, производство не раскручено. Мы не останавливались, мы производим. И у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью и с хорошей прибылью. Сегодня Организация объединенных наций опубликовала данные, что идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — не только безопасность, стабильность нашего государства. Но и как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, предприятия, Национальный банк. То, о чем я говорил — нам надо поддержать всех, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому — экономика и еще раз экономика, — заключил он.