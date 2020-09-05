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Ольга Ковалькова уже в Варшаве

05.09.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольга Ковалькова покинула Беларусь. Член президиума Координационного совета оппозиции сейчас находится в Польше. Это подтвердил пресс-секретарь Совета Антон Родненков.

Ольга Ковалькова уже в Варшаве
фото: Еврорадио
"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Родненков.
 
3 сентября бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской отбыла 10-дневный срок административного ареста за участие 24 августа в акции протеста на проходной МТЗ. Однако утром того же дня стало известно, что Ковалькову осудили ещё на 15 суток за участие в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. 
 

Каким образом Ковалькова смогла покинуть страну, отбывая при этом очередной административный арест, пока не сообщается.
 
 
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Ольга Ковалькова покинула Беларусь. Член президиума Координационного совета оппозиции сейчас находится в Польше. Это подтвердил пресс-секретарь Совета Антон...
 
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