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Ольга Ковалькова уже в Варшаве
Источник материала: Партизан
Ольга Ковалькова покинула Беларусь. Член президиума Координационного совета оппозиции сейчас находится в Польше. Это подтвердил пресс-секретарь Совета Антон Родненков.
фото: Еврорадио
"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Родненков.
3 сентября бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской отбыла 10-дневный срок административного ареста за участие 24 августа в акции протеста на проходной МТЗ. Однако утром того же дня стало известно, что Ковалькову осудили ещё на 15 суток за участие в митинге возле отеля "Планета" 23 августа.
Каким образом Ковалькова смогла покинуть страну, отбывая при этом очередной административный арест, пока не сообщается.
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Ольга Ковалькова покинула Беларусь. Член президиума Координационного совета оппозиции сейчас находится в Польше. Это подтвердил пресс-секретарь Совета Антон...
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