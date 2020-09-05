В новый перечень включены бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, недавно ушедший с поста председателя партии "Голос" в Верховной раде.









В обновленном санкционном списке, опубликованном на официальном портале правовой информации, значится 41 человек. В их числе депутат Верховной рады и замглавы запрещенного в России меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, глава партии "Голос" Кира Рудык, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, полковник СБУ Роман Костенко, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, миллиардер Сергей Тарута, советник первого вице-премьера Степан Кубив.









Санкции против украинских граждан и предприятий впервые были введены в России в ноябре 2018 году, тогда Порошенко как действующий президент Украины в список не попал. В Кремле объясняли, что это было бы "запредельным шагом", так как "традиционно президенты не включаются в санкционные списки".





В изначальный список были включены 322 человека и 68 компаний, позже он расширялся. Туда попали глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, компании бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, глава СБУ Василий Грицак, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, министр обороны Степан Полторак.





Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.



