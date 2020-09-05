Правозащитники - Совету Безопасности ООН: Мы имеем дело с преступлениями против человечности

"На мирных демонстрантов было осуществлено нападение со стороны специальных подразделений силовых структур, которые продемонстрировали непропорциональное применение насилия и применили специальные средства подавления массовых беспорядков и другое оружие. Сотни людей были ранены, не менее трех протестующих погибли в результате прямых действий милиции, более семи тысяч были задержаны".





Правозащитник отметил, что дальнейшие события "еще больше потрясли наше общество".









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"Задержанные подвергались пыткам, жестокому и бесчеловечному обращению, — сказал Стефанович. — В течение нескольких дней, начиная с 9 августа, белорусские силовики предпринимали действия, которые умышленно наносили гражданам Беларуси сильную боль, а также физические и моральные страдания. Им были нанесены телесные повреждения и психологические травмы различной степени тяжести. Делали это в различных учреждениях правоохранительной системы как при задержании, так и в заключении".





Стефанович подчеркнул, что люди подвергались пыткам и жестокому, бесчеловечному обращению, унижающему достоинство:





"В частности, их оскорбляли, избивали дубинками, жестоко обходились, травмировали (переломы костей, ранения и массивные синяки), их били электрошокером, в них стреляли резиновыми пулями, — сказал он. — Силовики распыляли газ в закрытых помещениях с гражданами внутри, заставляли их часами стоять голыми на коленях на асфальте, угрожали им применением оружия и сексуальным насилием. Задержанных лишали сна, средств гигиены, еды и воды, отказывали в медицинской помощи и необходимых лекарствах. Кроме того, в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, милиция содержала до 40 человек, включая граждан с подтвержденным COVID-19".





На пострадавших "массово оказывались меры психологического давления: заставляли петь гимн Беларуси и долго выкрикивать лозунги, становиться на колени, клясться в верности и признавать превосходство действующей власти и правоохранительных органов Беларуси".





"Многих пострадавших доставили в больницы после освобождения. Некоторые находились в критическом состоянии и все еще поправляются. Многие из арестованных после освобождения нуждались в психологической помощи, — сказал Стефанович. — Правозащитный центр "Весна" зафиксировал более 500 показаний жертв пыток. Жертвы свидетельствуют, что пытки носили массовый и системный характер и использовались как политически мотивированное наказание граждан за выражение своего мнения и участие в антиправительственных протестах. Мы можем четко сказать, что мы имеем дело с преступлениями против человечности, которые не имеют срока давности в нашем национальном законодательстве. Однако сейчас прокуратура и Следственный комитет не возбудили уголовных дел на этих основаниях".





Валентин Стефанович также отметил, что в поствыборный период репрессии усилились.





"Не менее 80 человек находятся под следствием за участие в акциях протеста. В настоящее время за решеткой находится 49 политический заключенный, в том числе участники президентской кампании и члены их команд, блогеры, активисты оппозиции и участники мирных акций протеста", — сказал он.





По словам Стефановича, правозащитное сообщество продолжает призывать власти "немедленно прекратить репрессии и насилие в отношении своих граждан, освободить всех политических заключенных, принять меры для эффективного расследования всех актов пыток и выполнять свои международные обязательства".





"Сегодня мы осознаем глубокий кризис прав человека в Беларуси, который не может быть и не есть внутренним делом страны. Весь мир должен быть обеспокоен беспрецедентным нарушением прав человека и собственных законов нынешним правительством Беларуси", — подчеркнул Стефанович.





Обсуждение ситуации в Беларуси в Совете Безопасности, инициированное Эстонией, проходило в формате видеоконференции.



