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Минское «Динамо» играет дома с «Барысом». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня свой первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соперник — «Барыс» из Нур-Султана.
Дебютную игру минчане должны были провести в четверг, но
Что касается из «Барыса», то клуб из Казахстана начал сезон с гостевой виктории над рижским «Динамо» (3:2).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня свой первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соперник - «Барыс» из Нур-Султана.
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