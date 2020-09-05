Минское «Динамо» играет дома с «Барысом». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня свой первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соперник — «Барыс» из Нур-Султана.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дебютную игру минчане должны были провести в четверг, но «Йокерит» отказался прилетать в Беларусь, мотивируя это вопросами безопасности. КХЛ засчитала команду из Хельсинки техническое поражение, что позволило «зубрам» на несколько часов даже возглавить турнирную таблицу Западной конференции.

Что касается из «Барыса», то клуб из Казахстана начал сезон с гостевой виктории над рижским «Динамо» (3:2).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.