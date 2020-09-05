«Йокерит» опроверг слова Баскова об угрозах игрокам клуба

Источник материала: Tut.by

В финском «Йокерите» заявили, что игроки клуба не получали угрозы из-за матча с минским «Динамо», который в итоге не состоялся. «Это неправда», — сказали в пресс-службе финской команды. Об этом пишет «Трибуна».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как пояснили в «Йокерите», клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Однако «Динамо» отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.

В результате «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе.

Напомним, после новости о том, что финский клуб не прилетит в Минск, генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков заявил следующее :

— Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов, они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях.