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В поддержку государства: жители Беларуси выходят на патриотические акции
05.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят акции солидарности с действующей властью. Во многих населенных пунктах состоялись митинги «За мирную Беларусь», сообщает телеканал «МИР 24».
В небольшом городе Лельчицы в Гомельской области провели велопробег. Местные жители проехали по главным улицам населенного пункта, в их руках развевались государственные флаги. Участники выразили небезразличие к событиям в стране и будущему Беларуси.
Одна из участниц рассказала, что пришла на мероприятие, чтобы поддержать свою страну. «Почему я здесь? Потому что я за Беларусь, за нашу родную и суверенную Беларусь», – отметила она. Другой участник велопробега уверен, что все белорусы должны быть едины. «Я считаю, что мы все едины, мы – белорусы, и между нами не должно быть разногласия», – подчеркнул молодой человек.
Пришедшие на велопробег также посетили памятные места родного города, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. В мероприятии поучаствовали люди разных возрастов, в том числе и молодежь.
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В небольшом городе Лельчицы в Гомельской области провели велопробег.
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