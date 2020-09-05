В поддержку государства: жители Беларуси выходят на патриотические акции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят акции солидарности с действующей властью. Во многих населенных пунктах состоялись митинги «За мирную Беларусь», сообщает телеканал «МИР 24».

В небольшом городе Лельчицы в Гомельской области провели велопробег. Местные жители проехали по главным улицам населенного пункта, в их руках развевались государственные флаги. Участники выразили небезразличие к событиям в стране и будущему Беларуси.

Одна из участниц рассказала, что пришла на мероприятие, чтобы поддержать свою страну. «Почему я здесь? Потому что я за Беларусь, за нашу родную и суверенную Беларусь», – отметила она. Другой участник велопробега уверен, что все белорусы должны быть едины. «Я считаю, что мы все едины, мы – белорусы, и между нами не должно быть разногласия», – подчеркнул молодой человек.

«Мы сделали свой выбор и мы его должны отстоять, и мы его сделаем, вместе со всеми!» – заявил один из участников события.

Пришедшие на велопробег также посетили памятные места родного города, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. В мероприятии поучаствовали люди разных возрастов, в том числе и молодежь.