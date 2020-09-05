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«Йокерит» опроверг слова гендиректора минского «Динамо» Баскова

05.09.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что игроки финского «Йокерита» не полетели на матч а Минск, так как им угрожали.

Однако эту информацию опровергает пресс-служба «джокеров»: «Это не правда».

Как пишет 78.ru, в клубе отметили, что хотели перенести матч с «Динамо», но «зубры» не пошли на это.

Поэтому из-за ситуации в Беларуси было принято рнешение в целях безопасности не лететь в Минск.

 
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Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что игроки финского «Йокерита» не полетели на матч а Минск, так как им угрожали. Однако эту информацию...
 
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