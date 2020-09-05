«Йокерит» опроверг слова гендиректора минского «Динамо» Баскова

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что игроки финского «Йокерита» не полетели на матч а Минск, так как им угрожали.

Однако эту информацию опровергает пресс-служба «джокеров»: «Это не правда».

Как пишет 78.ru , в клубе отметили, что хотели перенести матч с «Динамо», но «зубры» не пошли на это.

Поэтому из-за ситуации в Беларуси было принято рнешение в целях безопасности не лететь в Минск.