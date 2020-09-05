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Лукашенко провел заседание Совбеза

05.09.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко на сегодняшнем заседании Совета безопасности заявил, что первостепенным вопросом является функционирование экономики.

Как заявил он на заседании Совета безопасности, «всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика».

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что в том числе договоренности с российским руководством «дают положительный результат», сообщила пресс-служба Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко на сегодняшнем заседании Совета безопасности заявил, что первостепенным вопросом является функционирование экономики.
 
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