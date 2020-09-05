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Япония привела в боеготовность войска из-за приближения тайфуна Хайшен
05.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Из-за тайфуна Хайшен, который по прогнозам метеорологов обрушится на юго-запад Японии в ближайшие двое суток, в полную боевую готовность приведены 22 000 военнослужащих, заявил в субботу министр обороны Японии Таро Конов эфире телеканала
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"На случай, если что-то случится, 22 000 членов сил самообороны находятся в полной боевой готовности. Силы самообороны должны собрать все свои силы и быть готовыми ко всему", — сказал Коно.
Утром в субботу Метеорологическое агентство Японии заявило, что тайфун может вызвать высокие волны, которые можно сравнить с цунами.
По данным метеорологов, атмосферное давление в центре Хайшена составляет 920 гектопаскалей, сила ветра — 180 километров в час, порывы ветра — до 252 километров в час.
Около 100 рейсов в южную и юго-западную Японию были отменены в субботу из-за приближения тайфуна.
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Ожидается, что Хайшен ударит по японскому острову Кюсю в воскресенье или понедельник, скорость ветра в его эпицентре достигает 180 километров в час, порывы ветра —...
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