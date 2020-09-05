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Тупость дня - ОМОН снова на те же грабли прыгнул: на женском марше в Минске задержали журналистов “Белсат”
Источник материала: Партизан
В Минске на женском марше задержали журналистов “Белсат”. Максима Калитовского и Алёну Дубовик силовики затолкали в серый микроавтобус на подходе колонны к Октябрьской площади.
Видео задержания появилось на портале TUT.by.
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Тупость дня - ОМОН снова на те же грабли прыгнул: на женском марше в Минске задержали журналистов “Белсат”
В Минске на женском марше задержали журналистов “Белсат”. Максима Калитовского и Алёну Дубовик силовики затолкали в серый микроавтобус на подходе колонны к...
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