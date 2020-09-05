На освещении уличной акции в Минске задержана журналистка Анастасия Захаревич

Во время освещения очередного марша женщин в Минске 5 сентября задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик.

Таким образом, власти продолжают препятствовать профессиональной деятельности СМИ. Накануне, 4 сентября, в Октябрьский суд Минска вынес приговоры шести журналистам, которые освещали акцию студентов 1 сентября. До вынесения приговоров сотрудники СМИ трое суток провели в изоляторе. Их признали виновными в участии в несанкционированных протестных акциях и осудили на трое суток ареста, которые журналисты уже отбыли в ожидании суда.

«Судебные процессы прошли с полным игнорированием стандартов справедливого судебного разбирательства», — констатировала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).