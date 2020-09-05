Участницы женского марша пришли на площадь Независимости

В Минске третий час продолжается женский марш . После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости. Сейчас они стоят и поют песни.





Постепенно количество участниц марша выросло до нескольких тысяч человек. Они пересекли площадь Победы. Во время движения женщины скандировали «Сам ты крыса!», «Пошел вон — ты и твой ОМОН» и другие лозунги.

Между цирком и Дворцом профсоюзов были задержаны несколько человек, в том числе журналисты «Белсата» Максим Горченок и Елена Дубовик.

Перед Октябрьской площадью колонна вышла на проспект Независимости и пошла в сторону одноименной площади.