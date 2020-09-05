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Участницы женского марша пришли на площадь Независимости
Источник материала: Навiны
В Минске третий час продолжается
Постепенно количество участниц марша выросло до нескольких тысяч человек. Они пересекли площадь Победы. Во время движения женщины скандировали «Сам ты крыса!», «Пошел вон — ты и твой ОМОН» и другие лозунги.
Между цирком и Дворцом профсоюзов были
Перед Октябрьской площадью колонна вышла на проспект Независимости и пошла в сторону одноименной площади.
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В Минске третий час продолжается женский марш. После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости.
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