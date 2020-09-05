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Участницы женского марша пришли на площадь Независимости

05.09.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске третий час продолжается женский марш. После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости. Сейчас они стоят и поют песни.

Участницы женского марша пришли на площадь Независимости

Постепенно количество участниц марша выросло до нескольких тысяч человек. Они пересекли площадь Победы. Во время движения женщины скандировали «Сам ты крыса!», «Пошел вон — ты и твой ОМОН» и другие лозунги.

Между цирком и Дворцом профсоюзов были задержаны несколько человек, в том числе журналисты «Белсата» Максим Горченок и Елена Дубовик.

Перед Октябрьской площадью колонна вышла на проспект Независимости и пошла в сторону одноименной площади.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске третий час продолжается женский марш. После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости.
 
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