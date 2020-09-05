В маске, капюшоне и лежа на заднем сидении: Ольга Ковалькова об отъезде из Беларуси

Источник материала: Onliner

Член Координационного совета Ольга Ковалькова на пресс-конференции в Польше рассказала подробности своего отъезда из Беларуси. Женщине, по ее словам, предложили покинуть страну или «надолго остаться» в заключении. Ее вывезли из изолятора временного содержания на Окрестина с капюшоном на голове и в маске.

Люди сказали ей лечь на заднее сиденье машины и поехали. Всю дорогу Ольга не знала, на какой пункт пропуска они направляются. Им оказались «Брузги». Ольга прошла границу, сопровождавшие ее люди провезли вещи. Как раз в это время в Варшаву со стороны Беларуси следовал рейсовый автобус.

Пограничники Польши попросили водителя, тоже поляка, подвезти Ольгу — водитель даже узнал ее. С собой у Ольги была визитка польского посла, и она смогла связаться с ним, чтобы тот помог добраться до Варшавы.

Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале сообщил такую информацию об отъезде Ольги Ковальковой:

— 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно — Варшава и проследовала на территорию Польши.