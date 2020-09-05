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Власти Беларуси выдворили Ольгу Ковалькову из страны

05.09.2020 19:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня ночью белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, на белорусско-польскую границу и выпустили на нейтральной полосе.

Об этом заявила сама Ольга Ковалькова на пресс-конференции, которая прошла в Белорусском доме в Варшаве.

По ее словам, спецслужбы предложили ей выбор: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении, причём сроки заточения будут постоянно добавляться. Ей одели на голову маску, положили на пол машины и вывезли к погранпереходу Брузги. Там она была выдворена на нейтральную полосу, на польской стороне её подобрал рейсовый автобус и привёз в Варшаву.

«Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь», - заявила Ольга Ковалькова.

"Я призываю всех белорусов не останавливаться, продолжать мирные протесты, выходить из провластных организаций, профсоюзов и присоединяться к борьбе. Сейчас мы видим, что каждый может стать лидером и собрать вокруг себя единомышленников. Нас большинство, и мы победим. Наша сила в единстве! "

Версия Госпогранкомитета РБ звучит следующим образом: «5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши».

По версии МВД Ковалькову отпустили из ЦИП на Окрестина по состоянию здоровья, она заявила о необходимости пройти лечение.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня ночью белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, на белорусско-польскую границу и выпустили на нейтральной...
 
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