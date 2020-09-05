У солигорского «Шахтера» - новый тренер

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» объявил о новом тренере. Им стал украинский специалист Роман Григорчук.



Фото: ФК «Шахтер»

В тренерский штаб Романа Иосифовича вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

Он тренировал латвийский «Динабург», затем «Вентспилс», с которым трижды становился чемпионом Латвии (2006, 2007, 2008), дважды выигрывал Кубок страны (2005, 2007) и выходил в групповой этап Лиги Европы (2009/10).

Позже работал в запорожском «Металлурге» и одесском «Черноморце». С одесситами Роман Григорчук поднялся из Первой лиги в высший дивизион, а в сезоне 2012/13 вышел в финал Кубка Украины, что позволило принять участие в квалификации Лиги Европы. «Черноморец» не только успешно ее преодолел, дойдя до группового этапа, но и вышел в 1/16 финала турнира, где в двухматчевом противостоянии уступил «Лиону» (0:0; 0:1).

Следующим местом работы Романа была «Габала». За время его нахождения у руля азербайджанский клуб дважды становился серебряным (2016/17, 2017/18) и дважды бронзовым (2014/15, 2015/16) призером чемпионата страны, два раза выходил в финал Кубка Азербайджана (2016/17, 2017/18) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2015/16, 2016/17).

С июня 2018 по январь 2020 года Роман Григорчук работал главным тренером ФК «Астана», с которой выигрывал чемпионат Казахстана (2018, 2019), Суперкубок (2019) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2018/19, 2019/20).